Quando i Village People si esibirono a "Superclassifica Show"

Tra i gruppi più attivi negli anni Settanta e Ottanta non possono mancare i Village People. Il loro nome, letteralmente la gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale.

Il gruppo fu fondato nel 1977 dal compositore francese Jacques Morali, che col suo socio Henri Belolo decise di costituire un gruppo di disco music. I componenti dei Village People andavano in scena vestendosi come i personaggi dell'immaginario gay di quell'epoca: poliziotto, operaio, indiano, motociclista, soldato e cowboy.

I maggiori successi arrivarono con "Macho Man", "5 O'Clock in the Morning" e "YMCA", famosissima e diffusissima ancora oggi. Complessivamente, tra album e singoli, i Village People hanno venduto 60 milioni di copie e sono diventati un fenomeno di costume. Pubblicarono il loro ultimo singolo nel 1985 dal titolo "Sex Over The Phone". Nel 2010 si esibirono in concerto a Roma al Gay Village .