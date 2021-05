Tanti auguri ad Alexia: rivediamola al "Festivalbar" nel 1996

Buon compleanno ad Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, nata ad Arcola il 19 maggio 1967, che compie 54 anni. Diventata famosissima negli anni Novanta, la cantante ha venduto oltre 6 milioni di dischi, ottenuto 10 singoli top ten, di cui 4 al numero uno e partecipato a nove edizioni del "Festivalbar" e a quattro del "Festival di Sanremo".

Nel 1997 esce il suo primo album "Fan Club" e il singolo "Uh la la la", che ottiene ottimi risultati nelle classifiche europee e viene pubblicato in Inghilterra in una versione remixata. In Italia avrà un enorme successo, come, del resto, ogni singolo di Alexia.

Nel maggio 2010 nasce la web radio ufficiale di Alexia, che trasmette solo i brani dell'artista spezzina: è la prima cantante donna italiana ad averne una.

Il 24 luglio 2020, Alexia pubblica una collaborazione con i rapper Achille Lauro e Capo Plaza, intitolata "You and Me", poi incluso nell'EP di Lauro "1990".

Nell giorno del suo compleanno rivediamola sul palco del "Festivalbar".