Auguri a Daniele Silvestri: ascoltiamolo cantare "Le cose in comune" a "Festivalbar" 1995

Aveva da poco cominciato la sua carriera: l'album d'esordio, omonimo, era uscito nel 1994 e aveva vinto la Targa Tenco. In questo video canta uno dei suoi maggiori successi, "Le cose in comune", al "Festivalbar" del 1995.

Leggi Anche Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Romano, Daniele Silvestri ha all'attivo 12 dischi e diversi premi. Da quello della critica per "Mia Martina" al Festival di Sanremo per "Aria", brano dedicato al tema della vita carceraria, al "Premio Amnesty Italia" per Il mio nemico. Segue il David di Donatello per la colonna sonora di Notturno Bus, film con Giovanna Mezzogiorno e Valerio Mastandrea.

Il suo ultimo lavoro è "La terra sotto piedi", uscito nel 2019. Comprende il brano "Argentovivo", realizzato con il rapper Rancore e il leader degli Afterhours Manuel Agnelli, che Silvestri ha portato nel corso della sua più recente partecipazione a Sanremo.