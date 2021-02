Auguri a Claudio Amendola, eccolo in "Professione Vacanze"

Buon compleanno a Claudio Amendola per i suoi 58 anni. L'attore, regista e conduttore televisivo è nato a Roma il 16 febbraio 1963. Figlio d'arte, il padre è Ferruccio Amendola, una delle voci più belle e celebri del cinema italiano, ha iniziato la carriera negli anni '80 recitando prima in diverse commedie e poi anche in film più drammatici come "Ultrà" o "Mery per sempre" di Marco Risi.

Leggi Anche Il rifiuto più clamoroso di "Stranamore"

Nel 1993 vince il David di Donatello come migliore attore non protagonista del film "Un'altra vita". Amendola ha recitato anche in molte fiction e serie tv e condotto diversi programmi televisivi. Noi lo festeggiamo rivendendolo nei panni del calciatore Antonio Palombelli, in una delle puntate di "Professione Vacanze", serie con Jerry Calà andata in onda nel 1987.