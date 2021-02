Il rifiuto più clamoroso di "Stranamore"

Fu uno dei rifiuti più tremendi della storia di "Stranamore", la trasmissione televisiva condotta da Alberto Castagna andata in onda su Canale 5. Era il 1994 quando Alessandro lasciò tutti di stucco per la sua reazione al tentativo disperato di riconciliazione della fidanzata Glenda. L'idea della giovane di rivolgersi a un programma tv non è stata la scelta migliore perché ha decisamente peggiorato la situazione.

Il ragazzo, seduto tra il pubblico e all'oscuro della "sorpresa", si è prima rifiutato di alzarsi per raggiungere il conduttore e l'ex fidanzata al centro dello studio e poi se ne è andato senza nemmeno lasciare parlare la donna, colpevole di averlo tradito. "Se prima forse aveva un minimo di possibilità di riconquistarmi, ora rendendo pubblica questa storia proprio zero", ha spiegato il ragazzo prima di lasciare lo studio e "mandare a quel paese" la povera Guenda.