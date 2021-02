Tanti auguri a Valentino Rossi: eccolo ai "Telegatti" con Giorgio Panariello

Buon compleanno a Valentino Rossi. Il campione di motociclismo, nato a Urbino il 16 febbraio 1979, spegne 42 candeline e a smettere di correre non ci pensa proprio. Tra gli sportivi più famosi e amati del nostro Paese e tra i piloti più titolati di sempre, il Dottore si appresta a iniziare la prima stagione in Motogp col gruppo Petronas, team satellite di Yamaha, con cui ha corso per 15 anni.

Non solo pilota, il campione di Tavullia è anche un dirigente sportivo, fondatore e proprietario dello SKY Racing Team VR46. Rivediamo un giovanissimo Valentino Rossi sul palco dei Telegatti nel lontano 2000, quando premiava Giorgio Panariello come personaggio maschile dell'anno.