Ventisei anni fa gli Articolo 31 pubblicavano "La fidanzata": ecco la presentazione a "Italia Unz"

Vi ricordate quando gli Articolo 31 presentavano "La fidanzata" all'Aquafan di Riccione? Nel 1998 a Italia Unz il gruppo musicale si esibiva con il brano che recita: O mamma mi ci vuol la fidanzata. Primo estratto dal quarto album in studio "Nessuno", per richiamare il sound "vintage" del brano il CD viene stampato come se fosse un vecchio vinile.

A pochi giorni dall'uscita del nuovo album di inediti degli Articolo 31, "Protomaranza", che conterrà 16 tracce mai sentite prima, il duo composto da J-Ax e Dj Jad, che si è ritrovato dopo aver fatto sognare tutti gli adolescenti e non solo negli anni '90, promette grandi nomi nel loro ultimo lavoro. Data certa è il 9 ottobre 2024 quando il duo presenterà dal vivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) tutte le tracce del nuovo album nonché i loro più grandi successi del passato.