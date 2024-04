Michele Placido in diretta tv a sua insaputa a "Scherzi a Parte" 1994

Nel 1994 il regista Michele Placido è tra i vip che caddero vittima di "Scherzi a Parte", il programma delle burle di Canale 5 condotto quell'anno da Teo Teocoli, Massimo Boldi e Pamela Prati. Nello scherzo Placido fa ingresso in un edificio convinto di incontrare una signora che si era resa protagonista di un'iniziativa solidale ma, non appena varca la porta, si trova all'interno di una diretta televisiva con tanto di pubblico. Le telecamere della finta emittente "Telealtolocato" riprendono l'attore che, imbarazzato, accetta di rispondere alle domande del conduttore.

Nella finta diretta tv l'attore, per 5 volte premiato col David di Donatello, è costretto a lasciare l'impronta della sua mano a ricordo dell'interpretazione dell'eroe antimafia Corrado Cattani nello sceneggiato "La Piovra". Placido non fu l'unico vip a finire nella "trappola" di "Scherzi a Parte": in quella puntata altri volti noti come Dino Meneghini, Lorenzo Flaherty, Cesara Buonamici e Aldo Biscardi furono bersaglio delle burle ingegnose ideate da Marco Balestri e dagli altri autori. Rivediamo lo scherzo organizzato a Michele Placido in una puntata dell'edizione 1994.