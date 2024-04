Teresa Mannino e il semaforo a "Zelig" 2007

Vi ricordate il divertente sketch di Teresa Mannino sul semaforo a "Zelig"? Era il 2007 e la comica siciliana parlava della difficoltà a guidare in città.

"Quando sono al semaforo, in pole position, non ci voglio stare mai. Perché mi viene l'ansia da prestazione e mi si spegne la macchina", inizia la stand-up comedian, sottolineando che sono insulti alla minima esitazione. "Per colpa tua arrivo tardi in ufficio, mi tocca fare lo straordinario. Quando arrivo a casa la cena è fredda, mia moglie si arrabbia e si consola con il vicino".

"Io manco so come ti chiami e se sei cornuto è colpa mia?", continua Mannino. "Tutti pazzi sono!"