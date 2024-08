Anna Maria Barbera torna nei panni di Sconsolata a "Zelig Circus" 2013

Quindi, il contenuto del messaggio si spostava sul rapporto tra l'autrice e il marito, dando così modo a Sconsolata di condividere i suoi problemi e trasferire al pubblico una profonda riflessione, senza però mettere da parte la sua inconfondibile ironia. "Basta stare sotto lo stesso tetto per creare una famiglia? La famiglia non è quel posto dove tu ritrovi amore, fiducia e forza per andare nel mondo e testimoniare amore su sentieri di pace per difendere la bellezza? Poi torni a casa, ti racconti e sai che qualcuno ti vuole ascoltare. Invece no, muti davanti al telegiornale a consumare i pasti tra un massacro e l'altro. Oppure aprire i pacchi di sconosciuti per non aprire il nostro".