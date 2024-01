Auguri Anna Maria Barbera, eccola nei panni di Sconsolata a "Zelig Circus" 2003

Buon compleanno Anna Maria Barbera. Nata a Torino il 15 gennaio 1962 la famosa Sconsolata di "Zelig Circus" festeggia 62 anni. Proprio sul palco dello show comico di Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker, Barbera ha dato vita a un personaggio che in pochi mesi ha conquistato le simpatie del pubblico. Conosciuta anche come "Sconsy" la donna si presenta sempre con abiti neri attillati, tacchi rossi e trucco abbondante. "Chiedo scusa perché ho della rauchedine", scherza Sconsolata, emigrata dal sud al nord che si esprime in un personale dialetto meridionale arricchito da parole moderne, neologismi e termini stranieri.

In una puntata del 2003 Sconsolata risponde ad alcune lettere tratte dalla rubrica "Sconsigliatevi con Sconsy" dove sue ammiratrice le chiedono consigli sull'amore. Per anni nel cast di "Zelig", nel 2003 Anna Maria Barbera conduce "Scherzi a Parte" insieme a Teo Teocoli e Manuela Arcuri. L'anno successivo invece è dietro al bancone di "Striscia la Notizia" in coppia con Luca Laurenti, Alessandro Benvenuti e Sasà Salvaggio. Nel 2022 l'attrice ritorna nella nuova edizione di "Zelig". Rivediamo Anna Maria Barbera come Sconsolata a "Zelig Circus" nel 2003.