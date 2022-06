Amico uligano, ricordate la sigla di Mai dire Gol 92-93?

Rivediamo

"Amico uligano"

"Mai dire Gol"

Elio e le Storie Tese

Gialappa's Band

la mitica sigla del programmadurante la stagione 1992-1993 interpretata dacontenuta successivamente nell'album Esco dal mio corpo e ho molta paura (Gli inediti 1979-1986). "Amico tifoso che ti rechi allo stadio, con quegli occhi iniettati di gioia, gol", con queste parole iniziava l'indimenticabile brano del gruppo musicale che all'interno del programma riscosse grande successo grazie ad alcune esibizioni accompagnate dalle voci della

è stato uno dei programmi più longevi della Gialappa's in onda dal 18 novembre 1990 al 25 febbraio 2001: alternava strafalcioni sportivi a scenette comiche in studio e interviste confuse di calciatori e allenatori. Portò alla consacrazione molti grandi comici come Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Luca e Paolo.