Paola Cortellesi imita Irene Grandi a "Mai dire Gol" 2000

Nata a Roma il 24 novembre 1973, Paola Cortellesi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo a tredici anni, prestando la voce per la canzone

"Cacao Meravigliao"

"Indietro tutta"

all'interno del programma

Il successo per Paola arriva, però, nel 2000 con

"Mai dire Gol"

"Mai dire Grande Fratello"

"Mai dire domenica"

"Mai dire lunedì"

Gialappa's

e successivamente con(2001),(2002) e(2005). Accanto allal'attrice si mette in luce per le sue grandi doti di parodista, imitando volti noti sia italiani che internazionali.

Nel 2000 esordisce anche al cinema, come protagonista femminile di "

Chiedimi se sono felice"

Nessuno mi può giudicare

Come un gatto in tangenziale".

, commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Da lì la Cortellesi non abbandona più il maxi-schermo, recitando in successi come "", "Ma cosa ci dice il cervello" e "

La rivediamo a

"Mai dire Gol"

nel 2000, nell'irresistibile imitazione di Irene Grandi.