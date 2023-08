Auguri ad Amedeo Minghi: eccolo a "Superclassifica Show" 1989

Il 12 agosto Amedeo Minghi compie 76 anni. Il cantautore e compositore romano, ha dato il là alla propria carriera musicale, mettendo in piedi il complesso beat de "I Noemi": ed è proprio con loro che scrive la sua prima canzone "Una cosa stupida". In seguito, Minghi passa alla carriera da solista e l'incontro con Edoardo Vianello segna una svolta importante della sua vita professionale. Per il cantante, e per la moglie dell'epoca Wilma Goich, inizia a scrivere alcune canzoni.

Tuttavia, il vero successo arriva a metà degli anni Settanta, precisamente nel 1976, quando pubblica "L’immenso", brano dall'eco internazionale, raggiunto successivamente anche con altri brani tra cui "1950", "La vita mia" e soprattutto "Vattene amore". Quest'ultimo ottiene una grandissima popolarità: il duetto con Mietta, si classifica al terzo posto del Festival di Sanremo del 1990, quando ottiene dieci dischi di platino e diventa un vero e proprio cult, entrando nella storia della canzone italiana.

Nel giorno del suo compleanno, rivediamo Amedeo Minghi a "Superclassifica Show" nel 1989.