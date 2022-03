Ambra canta "La calunnia è un venticello" a "Non è la Rai" 1994

Nata a Roma il 22 aprile 1977, Ambra Angiolini inizia la sua carriera a soli 15 anni nel programma televisivo "Bulli & pupe" ma sarà con "Non è la Rai" che raggiungerà davvero il successo.

Oltre a intrattenere e a condurre la trasmissione, Ambra canta e balla: il suo brano "T’appartengo" è una delle canzoni indimenticabili degli anni 90, che l'hanno resa una vera e propria icona.

Dopo la televisione, c'è il cinema: la prima vera e propria esperienza cinematografica è con Ferzan Ozpetek che le offre un ruolo in "Saturno contro". L'interpretazione di Ambra le vale il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista, oltre al Globo d'oro e il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno.

Nel video sopra la rivediamo agli esordi di "Non è la Rai", nel 1994, mentre canta "La calunnia è un venticello".