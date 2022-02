I Matia Bazar si esibiscono con "Il tempo del sole" a "Popcorn" 1980

Nel 1980, durante una puntata della trasmissione "Pop Corn", i Matia Bazar si esibirono con il loro brano di successo Il tempo del sole, il dodicesimo singolo del gruppo, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Il tempo del sole (1980); raggiunse la 21ª posizione della hit parade settimanale e risultando fra i primi 80 del 1980. I Matia Bazar sono una band nata nel 1975 a Genova e la formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggiero, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Pierangelo Cassano e Giancarlo Golzi.

La band ha vinto per due volte il Festival di Sanremo nel 1978 e 2002 e il premio della critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini" nel 1983 e 1985, riscuotendo anche un notevole successo internazionale.

Il contenitore musicale "Popcorn" è stato un programma trasmesso dal 1980 al 1984 su Canale 5 per 4 edizioni. Era registrato nello studio 2 del Palazzo dei Cigni di Milano 2 ed è andato in onda fino all'11 novembre 1984, quando venne sostituito dal quiz "Help!".