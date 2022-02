Il Telegatto a Mike Bongiorno per il Miglior quiz del 1991

I Telegatti, o come originariamente chiamato il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, è un concorso che affonda la sua storia negli anni 70. Ideato e organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni, che premiava gli attori e i registi di cinema e televisione, è nato nel 1971, ma è andato in onda in televisione su Canale 5 per la prima volta nel 1984 (con il nome di Gran Premio Galà della TV) come risposta al già esistente Premio regia televisiva (trasmesso da Rai 1).

Ogni anno, i lettori della popolare rivista erano chiamati a scegliere i programmi e i personaggi migliori della stagione televisiva trascorsa. I vincitori venivano insigniti del premio chiamato Telegatto, la statuetta realizzata in bronzo, placcato oro zecchino. La premiazione veniva effettuata durante una serata di gala, trasmessa in differita o in diretta su Canale 5, anticipata da un red carpet su cui sfilavano i protagonisti della stagione televisiva italiana e non solo.

La cerimonia, dalla sua prima edizione televisiva del 1984 all'ultima realizzata nel 2008, è stata condotta dai principali conduttori delle reti Rai e Mediaset. Ad aprire la tradizione fu Mike Bongiorno, lo stesso che nel 1991 vinse il Telegatto per il Miglior quiz con "Telemike", la trasmissione condotta per duecento puntate dallo stesso su Canale 5 da ottobre del 1987 a maggio del 1992.