Amanda Lear canta "Assassino" ai Telegatti 1984

Una giovanissima e bellissima Amanda Lear si esibisce sul palco dei Telegatti nel 1984 con il brano "Assassino" scritto dal cantautore Cristiano Malgioglio. La modella e attrice francese, naturalizzata britannica, si distingue per una certa androginia che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalì per il quale posò spesso e con cui ebbe una relazione.

Amanda Lear ha inoltre affiancato alla carriera musicale una fortunata serie di partecipazioni a programmi televisivi d'intrattenimento in Italia, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice. Un anno fa è stata sottoposta a un intervento al cuore in una clinica svizzera. Dopo l'intervento, la cantante ha subito rassicurato i fan dichiarando che da quel momento in poi, il suo cuore li "amerà ancora di più".