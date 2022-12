Alessia Merz a "Non è la Rai" 1993: "Il primo ragazzo non noioso che trovo me lo sposo"

Era giovanissima Alessia Merz quando partecipava a "Non è la rai". Nel 1993 la showgirl interpellata da Sabrina Impacciatore, altra protagonista del programma cult di Canale 5, parlava della noia e di tutte le cose che in genere l'annoiavano. "Le prediche, anche se giuste, mi annoiano - dichiarava Merz - a casa mio padre è quello più noioso che mi fa i predicozzi per la scuola e le uscite". Ma anche i ragazzi sembravano annoiare la showgirl che diceva: "Ultimamente parlano solo di calcio e della loro auto, il primo non noioso che trovo me lo sposo".

Merz, all'epoca diciasettenne, ha partecipato alla seconda edizione del programma rimanendo fino alla chiusura definitiva nel '95. Subito dopo è stata scelta da Antonio Ricci per vestire i panni della velina mora a "Striscia la Notizia". Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva.