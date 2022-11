Auguri Roberto Mancini. Rivediamolo a "Mai dire Gol" 1998

Buon compleanno Mister Roberto Mancini. Nato a Jesi (Ancona) il 27 novembre 1964, il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana compie oggi 58 anni. Soprannominato il "Mancio", è considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi nella storia del calcio italiano. Per quindici anni, Mancini è stato il volto della Sampdoria che guidò alla conquista dello scudetto nella stagione 1990-91, primo storico trofeo per i "blucerchiati". Passato alla Lazio nel 1997, Mancini fu tra i protagonisti dello secondo storico scudetto vinto dai biancocelesti nel 2000.

Fulminante anche la carriera da allenatore: dall'Inter al Manchester City, dal Galatasary allo Zenit San Pietroburgo. Nel 2018 Roberto Mancini è il ct della nazionale. Nonostante non sia riuscito ai portare gli "azzurri" ai mondiali in Qatar, l'allenatore ha firmato la storica vittoria dell'Italia agli Europei di calcio sull'Inghilterra a Londra l'11 luglio 2021 in una emozionante finale terminata ai calci di rigore. Rivediamo Mancini, all'epoca giocatore della Lazio, "importunato" da una travolgente Luciana Littizzetto nei panni di Lolita a "Mai dire Gol" 1998.