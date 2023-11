La prima apparizione di Aldo e Giovanni al "TG delle Vacanze" 1992

In collegamento con il "TG delle Vacanze" direttamente da Taormina (Sicilia), nel 1992 Giovanni e Aldo erano pronti a dare lezioni di siciliano agli ascoltatori. "Il corso di siciliano serve a coloro che sceglieranno la Sicilia per le loro vacanze - ha esordito Giovanni - la frase di oggi servirà a chi sulle spiagge bianche vorrà fare un picnic".

"Piero, aiutami a preparare la tavola. Certo mamma, volentieri" recita Giovanni in attesa della traduzione siciliana da parte dell'esperto. “Piero, Piero! Quando ti cerco non ci sei mai, ma dove sei? Devi venire subito, hai capito? Se non vieni stasera quando arriva tuo padre glie lo dico!" recita Aldo scherzosamente mentre Giovanni imbarazzato chiude il collegamento.