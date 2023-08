Alberto Castagna canta "Ti senti sola stasera" a "Stranamore"

Sono innumerevoli le coppie che si sono ritrovate grazie al camper di "Stranamore" di Alberto Castagna. Il programma, condotto dal giornalista toscano, ha vissuto il suo periodo d'oro a metà degli anni Novanta diventando una delle trasmissioni più amate dal pubblico e vivendo il suo momento di maggiore popolarità tra il 1994 e il 1997, quando andava in onda la domenica sera.

Giornalista prima e conduttore poi, Alberto Castagna è stato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Nato a Castiglione Fiorentino nel 1945, debuttò negli anni Ottanta in Rai come cronista del Tg2 prima e in seguito come inviato speciale. Dopo esser passato alla conduzione di alcuni programmi televisivi, tra cui "Mattina 2", passò a Mediaset dove fece il suo esordio con il quiz su Canale Cinque "Sarà Vero?". Il suo grande carisma e il suo stile affabile hanno permesso di entrare nel cuore delle persone: a "Stranamore" provava a ricucire le relazioni di coppie in crisi. In alcuni casi, però, Castagna si dilettava anche al pianoforte: in questo video lo rivediamo nella sua trasmissione di maggior successo cantare il claasico di Little Tony "Ti senti sola stasera".