Al via gli Europei di calcio: riascoltiamo "Un'estate italiana" scritta per i Mondiali ’90

Conosciuta anche come "Notti magiche", "Un'estate italiana" è entrata nell'immaginario collettivo come la canzone per eccellenza della nazionale italiana di calcio.



Composta da Giorgio Moroder in occasione dei Mondiali del 1990, giocati proprio da noi, è cantata nella versione italiana da Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Il brano originale era, infatti, in lingua inglese e portava il titolo "To Be Number One", il cui testo era scritto da Tom Whitlock.

Registrato tra Hollywood e Milano, il singolo è stato il più venduto in Italia di quell'anno ed è stato anche l’ultimo 45 giri di successo prima della quasi totale scomparsa dal mercato discografico del supporto.

Riascoltiamo la canzone nell'esibizione di Giannini e Bennato a "Superclassifica Show" del 1990.