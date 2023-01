"Scherzi a Parte" 1992, Pupo alle prese con un programma folle

"Scherzi a Parte" negli anni ha regalato scene "epiche", come quella in cui un inconsapevole Pupo si trovò alle prese con un programma folle, intitolato "L'Italia che canta". Era il 1992 quando il cantante venne intervistato dal complice Marco Balestri per una trasmissione giapponese a dir poco improvvisata.

Mentre il finto conduttore gli rivolgeva delle domande, l'intervista veniva fortemente disturbata da un commentatore giapponese molto "invadente". Lo scherzo, però, era solo all'inizio. Solo quando Pupo raggiunse il centro del palco per esibirsi in uno dei suoi grandi successi accadde di tutto tra tecnici che strisciavano sul palco e ballerine, che svenivano ed erano portate via a braccia.

L'impassibilità di Pupo è rimasta nella storia della trasmissione, basta rivedere questo video del 1992 per capire quanto fu bravo a mantenere la calma. Voi come avreste reagito al suo posto?