La salute del naso, il medico consiglia ... dalla chirurgia mininvasiva ai farmaci biologici

“I farmaci biologici sono trattamenti innovativi che, agendo direttamente sul sistema immunitario, aiutano a ridurre i polipi nasali e alleviare i sintomi in modo efficace - spiega il professor Apostolos Karligkiotis - sono indicati nei casi più complessi, specialmente quando i pazienti non rispondono in maniera ottimale alle terapie tradizionali o presentano recidive frequenti. Questi farmaci alleviano i sintomi, migliorano la qualità della vita e riducono il rischio di ulteriori interventi. Tuttavia, va precisato che non tutti i pazienti sono idonei a questo trattamento, che viene valutato attentamente caso per caso in centri specializzati come l’IRCCS Ospedale San Raffaele”.