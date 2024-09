Ospite a "Jazz Meeting" è il batterista Massimo Carloni, manager di Michele di Toro

"Ho iniziato la mia carriera come autodidatta all’età di 14 anni, dice Massimo Carloni, affinando sempre di più le mie competenze grazie a Massimo Manzi e a Giampiero Prina presso il Piccolo Conservatorio Nuova Milano Musica di Milano. Dopo pochi mesi, sono stato nominato assistente unico di quest’ultimo.

Ho un mio metodo di insegnamento, ho studiato per essere il batterista che è musicista non solo percussionista; ho sviluppato una capacità un mio metodo di insegnamento che nasce da nomi come Alan Dawson o Dante Agostini. Il tutto è nato con lo scopo di voler trasmettere le mia esperienza ai più piccoli; tutto in questi anni si è sviluppato in maniera naturale: la musica fluttua nell'aria e noi la poniamo in essere con il nostro suonare. La mia scuola è diventata un centro aggregante per la musica moderna in tutta l’Italia centrale.