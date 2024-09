Il pianista Michele di Toro al Museo Casa Menotti di Spoleto con un concerto di piano “solo”

Gradito ospite a Jazz Meeting è il pianista Michele di Toro, che, sabato 21 settembre, alle ore 17, nella suggestiva location del Museo Casa Menotti di Spoleto, proporrà un concerto di piano “solo”. Tra i più importanti pianisti della scena jazzistica Michele di Toro proporrà al pubblico il suo concerto di piano "solo", dimensione nella quale, nonostante i tanti progetti in campo, il musicista trova sempre la sua massima espressione. Dal titolo del concerto "Unlimited" si evince che il concerto, pur collocandosi in ambito jazzistico, andrà oltre questo alveo, con lo scopo di sorprendere ed emozionare l'ascoltatore in una location raccolta, quasi cameristica, dove sembra annullarsi la distanza tra chi esegue e chi ascolta.