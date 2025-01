Mauro Pagani in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Come vedremo tra poco “Mauro Pagani” gettò le basi anche per la creazione di “Crêuza de Mä”. Pagani fu anche produttore di “Viaggio”, disco di culto del cantautore milanese Claudio Rocchi. Mauro ha deciso di “salpare” per una nuova avventura accompagnato, questa volta, da un equipaggio di 9 musicisti, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell'album “Crêuza de Mä”. A coronare questo viaggio musicale, non mancheranno, poi, i brani del suo ampio noto e apprezzato repertorio: “Domani”, “Impressioni di settembre” e alcuni brani tratti dall’album “Le nuvole”, frutto di oltre cinquanta anni di carriera. Mauro Pagani è nostro gradito ospite a “Popular”.