Il viaggio di "Digitalmente" , il programma di Tgcom24 realizzato in partnership con Protom Group S.p.A. , società di delivering innovation, si chiude a Las Vegas, dove dall'11 al 14 gennaio si è svolta l'ultima edizione del Ces (Consumer Electronics Show) , la fiera tecnologica più prestigiosa del mondo. La sesta e ultima puntata, andata in onda sabato 16 gennaio, si concentra infatti sulle novità introdotte dall'evento che ogni anno attrae centinaia di migliaia di visitatori ma che questa volta, causa pandemia, si è tenuto in maniera virtuale. Tante le novità presentate: dal robot che rigoverna la cucina al frigo multimediale passando per dispositivi che garantiscono la teleassistenza medica in caso di emergenza. Ne abbiamo parlato con Fabio De Felice , presidente Proto, e Federico Graziani , giornalista.

Il Ces - A partecipare al Ces sono sia i colossi del tech che giovani start up. La fiera è un punto di riferimento per capire in che direzione andrà l'innovazione mondiale. Lo sa bene Federico Graziani, che ha partecipato alla scorsa edizione, l'ultima in presenza. Durante la puntata, il giornalista ha raccontato la sua esperienza e mostrato il video blog che ha realizzato sull'evento.

L'edizione virtuale - A parlare, invece, dell’edizione virtuale è De Felice. "Le aspettative su questa nuova edizione, tutta virtuale, erano piuttosto elevate. Per la verità, non abbiamo trovato grandi stravolgimenti. Piuttosto abbiamo trovato un grande portale con più di 2mila aziende. Navigare al suo interno non era assolutamente semplice, abbiamo dovuto cercare '’innovazione - perché l'innovazione non ci salta addosso, non ci viene incontro, siamo noi a doverla cercare - e obiettivamente quest'ultima edizione non ci ha aiutato molto a trovarla", spiega il presidente di Protom.

Le novità del Ces - Non sono mancate - quest'anno più che mai - le innovazioni in ambito medico. Non è tutto. "Dalle grandi soluzioni, come quelle dei grandi player, alle interazioni tra intelligenza artificiale e robotica, come Robot Eats, chef automatico con un braccio antropomorfo, o piccoli robot di casa che supportano nei lavori quotidiani" sono le altre novità, raccontate da De Felice.

Intelligenza artificiale e scuola - Non solo Ces nell'ultima puntata di "Digitalmente". Si è parlato anche del ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo della scuola. C'è infatti un progetto molto recente che ha come obiettivo l'’inserimento di robot nelle classi: dispositivi intelligenti capaci di dialogare con gli studenti e aiutarli nell'apprendimento. Ce ne ha parlato Claudio Autorino di Freenjup, spin-off di Protom.