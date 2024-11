A "Jazz Meeting" Luciano Linzi, condirettore artistico di "JazzMI"

Si è conclusa all'insegna di un grande successo musicale e di pubblico, l’edizione 2024 del festival JazzMi, prodotto dall’omonima associazione, da Ponderosa Music & Art e da Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. Più di duecento le iniziative fra concerti, incontri e progetti speciali. Dalla proiezione dello storico live di Miles Davis al Teatro dell’Arte in Triennale, al party per il film concerto Stop Making Sense dei Talking Heads all’Alcatraz, fino a Sketches of Spain al Teatro Menotti, con la nuova star del flamenco Israel Galván, e al docufilm su JAZZMI, BEAT all’Anteo, con Venerus a fare da padrino.