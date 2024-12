A "Jazz Meeting" Gaetano Partipilo con il suo Boom Collective

La gente che assiste ai nostri concerti è una continua sorpresa. Un po' di anni fa eravamo in Brasile, ancora all'inizio della nostra esperienza e con una settimana di concerti tra Rio de Janeiro e San Paolo. Abbiamo avuto quattrocento nuovi follower in una sola serata. Fu un concerto molto apprezzato, tanto che appena iniziata la nostra esperienza, il nostro profilo su Instagram aveva solo follower brasiliani. Da lì è partito tutto, abbiamo fatto molti concerti all'estero in questi anni e la gente ha sempre risposto in maniera molto positiva. Attualmente abbiamo pubblicato il nuovo singolo "Something Broken", mentre l'intero nuovo album, vedrà la luce tra la primavera e l'estate 2025. Nel frattempo pubblicheremo altri due singoli, uno dei quali con Fabrizio Bosso.