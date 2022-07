Festival dei due Mondi di Spoleto, successo per il concerto finale in piazza

Ovazione del pubblico a conclusione del Concerto in piazza, per la 65esima edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto.

L'orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia , diretta da Sir Antonio Pappano, ha eseguito: "Knoxville:Summer Of 1915" di Samuel Barber e la sinfonia numero 3 di Aaron Copland. Soprano nella composizione di Barber è stata Barbara Hanningan , grande protagonista di questa 65esima edizione. Antonio Pappano ha definito la cantante e direttrice d'orchestra la "star" del Festival, dicendosi onorato di collaborare con lei in un lavoro di grande virtuosismo vocale, come quello di Samuel Barber.