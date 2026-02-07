Debutta online "ITabloid", il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane
Un progetto pensato per chi cerca un'informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo
© Dal Web
Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un'informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all'indirizzo Internet www.Itabloid.it. "Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l'esperienza delle nostre associate", afferma Paola Ferazzoli, presidente dell'Associazione Giornaliste Italiane. "È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni", spiega.
"È solo l'inizio"
"ITabloid è solo l'inizio - aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid -. Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere". "Non siamo un semplice contenitore di notizie - sottolinea Elisabetta Mancini, direttrice editoriale di ITabloid -. Vogliamo creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità".
Un progetto indipendente
ITabloid è un progetto indipendente, aperto a contributi diversi, pronto a costruire una comunità di lettrici e lettori consapevoli e curiosi.