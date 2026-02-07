Debutta online "ITabloid", il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane

"ITabloid è solo l'inizio - aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid -. Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere". "Non siamo un semplice contenitore di notizie - sottolinea Elisabetta Mancini, direttrice editoriale di ITabloid -. Vogliamo creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità".