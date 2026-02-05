Con 'Comunicare l’Europa' 25 anni di storia dell'Unione Europea
E' tornato il Premio “Comunicare l’Europa” a Roma il 5 febbraio, presso lo splendido Hotel Flora Marriott di via Veneto.
© Ufficio stampa
Questo premio ha raggiunto la longeva età di un quarto di secolo ed ha accompagnato con cerimonie, dibattiti, attualità politica e giornalistica i primi 25 anni del ventunesimo secolo con una visione internazionale, europeista e fortemente basata su innovazione e comunicazione.
Sullo sfondo, un'unica ed indissolubile chiave di lettura: quella culturale ed artistica.
Venticinque anni non sono soltanto una ricorrenza simbolica, ma una vera e propria traversata nella storia contemporanea dell’Unione Europea. Il premio “Comunicare l’Europa” celebra nel 2026 il suo primo quarto di secolo, confermandosi come uno dei luoghi di confronto più longevi e significativi del panorama culturale europeo.
Il professor Luca Filipponi ne sottolinea il valore di percorso coerente e riconoscibile, costruito su una visione fortemente internazionale ed europeista, fondata su innovazione e comunicazione, ma soprattutto su una chiave di lettura imprescindibile: la cultura e l’arte come strumenti di interpretazione della realtà.
Lo sosteneva il grande giornalista, scrittore ed intellettuale Giuseppe Prezzolini, definito “conservatore rivoluzionario” o anche “conservatore eretico”: fondamentale il ruolo della cultura e degli intellettuali nella società contemporanea del XX secolo. Quindi, a maggior ragione, del XXI.
Prezzolini definiva la società contemporanea retta da due pilastri: da una parte la formazione e l'istruzione per i giovani ed i meno giovani, per arricchire la società del futuro; dall'altro l'informazione, con i media ed i giornalisti che devono ragguagliare sulla attualità e la cronaca. In mezzo ci sono gli scrittori, gli intellettuali, gli operatori ed addetti culturali - pubblici e privati - che hanno un ruolo straordinario sia di qualità sia di quantità per l'arricchimento intellettuale della società.
Il tema dell'Europa pone tante questioni di diritto pubblico e costituzionale, di diritto tributario ed internazionale, ed oggi più che mai è un tema di grande e straordinaria attualità, così come il premio “Comunicare l’Europa”.
Qualche nome sparso tra i numerosi assegnatari di questa edizione: il Prof, Gianluigi Rossi, noto storico italiano; il pittore e compositore statunitense Mark Kostabi; il Prof. Francesco Petrillo, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto e teoria dell'interpretazione giuridica presso il Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise; Alessandra Magliaro, caporedattrice aggiunta dell’agenzia ANSA, ideatrice e curatrice del portale Lifestyle di ANSA.IT; il giornalista Matteo Cotellessa; la top manager Arianna Dalla Zanna, Amministratore unico di WineCave srl.