Con 'Comunicare l’Europa' 25 anni di storia dell'Unione Europea

Prezzolini definiva la società contemporanea retta da due pilastri: da una parte la formazione e l'istruzione per i giovani ed i meno giovani, per arricchire la società del futuro; dall'altro l'informazione, con i media ed i giornalisti che devono ragguagliare sulla attualità e la cronaca. In mezzo ci sono gli scrittori, gli intellettuali, gli operatori ed addetti culturali - pubblici e privati - che hanno un ruolo straordinario sia di qualità sia di quantità per l'arricchimento intellettuale della società.