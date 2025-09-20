Logo Tgcom24
DA DOMENICA 21 SETTEMBRE

Al via la nuova rubrica "Tg4 Cash"

In onda ogni domenica, racconta l'economia di tutti i giorni

20 Set 2025 - 12:25
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

In un’epoca in cui l’economia quotidiana influenza le scelte di ciascuno di noi, il Tg4 presenta una nuova rubrica settimanale dal titolo “Tg4 Cash”. In onda ogni domenica, in coda all’edizione delle ore 12:00, il nuovo spazio d’informazione economica vuole offrire uno sguardo chiaro e concreto sui temi che incidono direttamente sulle tasche degli italiani. Al via dal 21 settembre.

Condotta e curata dal giornalista Marco Onnembo, la rubrica nasce con l’obiettivo di trasformare concetti complessi in risposte semplici e utili. Non è soltanto un approfondimento economico, ma uno strumento per orientarsi meglio nelle proprie scelte quotidiane.

tg4

