Concerto per Milano con l’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Chailly

Abbiamo scambiato alcune opinioni sull'evento con il pianista, compositore e critico musicale Arturo Stalteri, storico conduttore di Radio 3. "Una scelta dei brani che mi sembra ottima - dice Arturo Stalteri - dal momento che accanto ad alcuni 'classici', come Nino Rota e Williams, troviamo proposte come Darius Milhaud e la sua Le boeuf sur le toit op. 58 Cinema-fantaisie sur des airs sud-américains, suite dal balletto per violino e orchestra. Il compositore aveva una grande passione musicale per i ritmi sudamericani, racchiusi in questo brano, con un continuo cambiamento di atmosfere, che sicuramente piacerà al pubblico, così com’è interessante anche la proposta di John Adams, con 'Lollapalooza', scritto per i 40 anni del grande direttore d’orchestra Simon Rattle. Un brano giocato molto sui fiati; si va dal classicismo al minimalismo, in maniera piuttosto divertente. Il tutto arricchito dalla presenza di Emmanuel Tjeknavorian, grande violinista ma anche direttore d’orchestra. Chailly è sempre interessante nelle sue riletture, anche nella scelta del repertorio, molto attento nel fare un tributo alla grande musica del ‘900".