A "Popular" Steve Hackett ripercorre la sua carriera

Quest’anno ricoronno i 50 anni dalla pubblicazione di "Selling England by the Pound

Per ricordare l'album, farò un tour che arriverà in Italia; con il mio gruppo suoneremo diversi brani di quel disco, che fu l’ultimo con Peter Gabriel. Peter volle scrivere tutti i testi; mentre noi suonavamo in una stanza, lui era in quella vicina ed ascoltandoci suonare lavorava alla storia di Rael, mi rattristava il fatto che per lui fosse l’ultimo lavoro con i Genesis. Peter non è solo un grande cantante, ma anche un grande uomo, una delle persone più belle dell'intero mondo musicale. Sono rimasto per i due dischi successivi "A Trick Of The Tail" e "Wind and Wuthering", poi dal momento che mi imposero di scegliere tra loro e la carriera solista, optai per quest'ultima; ero un musicista, volevo avere una mia autonomia rispetto ai Genesis. Da allora ho “prodotto rumore” per andare avanti; a volte con la chitarra acustica, a volte con quella elettrica, con influenze che nei decenni hanno spaziato dal rock alla classica.