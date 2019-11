Zingaretti: "Chi vuol rosicare voti al Pd si scava la fossa"

"Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra italiano". Lo ha detto il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna. "Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra. Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze", ha aggiunto.