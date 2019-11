Voto Emilia-Romagna, Bonaccini: "Basta litigi, danneggiano tutti"

"Non ne possiamo più di litigare. E' una cosa che non danneggia solo me". A lanciare l'appello per ritrovare l'unità tra le forze di maggioranza è Stefano Bonaccini, candidato per il centrosinistra in Emilia-Romagna, durante il lancio della sua campagna elettorale a Bologna insieme a Nicola Zingaretti. E il segretario del Pd sottolinea che "se non passa la cultura unitaria fra di noi, si dà all'Italia lo spettacolo del governo gialloverde".