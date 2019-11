Calenda: "Il 21 nuovo movimento politico, pronti a combattere insieme al Pd"

"Questa mobilitazione va onorata. Il 21 novembre lanceremo il nuovo movimento politico. Nonostante il poco tempo siamo pronti a lavorare con Bonaccini e Pd per combattere insieme. Ovviamente se i 5S non saranno alleati". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda postando una foto della manifestazione a Bologna.

La nuova creatura politica costruita dall'europarlamentare nascerà con l'aiuto di Matteo Richetti, ex senatore dem. Calenda, già dall'agosto scorso contrario al matrimonio fra il Pd e il M5s, lancia un nuovo movimento politico. Nel suo post dichiara apertamente dove si collocherà: "Confermo il mio pieno appoggio a Bonaccini per la sua elezione a presidente della Regione Emilia Romagna. Ovviamente a patto che, come avvenuto in Umbria, il Partito democratico non si allei ai 5 Stelle"

Calderoli, ira contro Bologna - Ma contro la visione di "piazza bellissima e democratica" si scaglia il leghista Roberto Calderoli: "Sono sconcertato - dice - nel leggere le dichiarazioni di autorevoli esponenti della sinistra. A Bologna si è assistito a una battaglia ripugnante capeggiata da estremisti e centri sociali che con il lancio di razzi, petardi e bottiglie hanno impedito al pacifico popolo leghista di raggiungere il PalaDozza".