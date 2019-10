Regionali 2020, Bonaccini (Pd): "In Emilia-Romagna sfida è aperta"

"La sfida in Emilia-Romagna era e resta apertissima. La vittoria della destra in Umbria è netta, ma quella era un'altra partita". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Stefano Bonaccini, aggiungendo: "Io resto fiducioso e sono convinto si possa vincere perché qui partiamo da una condizione molto diversa, sia per le cose fatte sia perché noi abbiamo un progetto per il futuro, i nostri avversari pensano solo a cacciare il governo".