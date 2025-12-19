Concluso il vertice di governo a Palazzo Chigi, slitta l'arrivo della Manovra in Parlamento

Il testo potrebbe arrivare in Aula nella giornata di martedì 23 dicembre. Maggioranza al lavoro su un nuovo emendamento
© Ansa
Si è chiuso in serata il vertice di governo dedicato alla Manovra economica, convocato a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro ha riunito i principali rappresentanti dell'esecutivo per fare il punto sul provvedimento attualmente all'esame del Parlamento. La maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento con misure su Zes, Transizione 5.0 e i costi delle opere pubbliche, con coperture alternative.
Secondo quanto riferito, al tavolo hanno partecipato anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Presenti inoltre il viceministro dell'Economia Maurizio Leo e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Al termine della riunione, Ciriani si è recato in commissione Bilancio del Senato, dove prosegue l'analisi della Manovra.
Il protrarsi dei lavori in commissione potrebbe incidere sul calendario parlamentare, col possibile slittamento dell'approdo del testo a Palazzo Madama. L'ipotesi, secondo quanto si apprende, è che l'esame possa arrivare in Aula nella giornata di martedì 23 dicembre, con l'obiettivo di concludere l'iter entro la mattinata del 24 dicembre. Dopo l'annuncio di un nuovo emendamento del governo, la commissione Bilancio ha aggiornato la seduta alle 10 di sabato 20 dicembre, con una possibile chiusura dei lavori in serata. Gli uffici del Senato necessitano di un intervallo compreso tra le 36-48 ore per predisporre il testo destinato all'Aula. Per questo motivo, appare difficile che il documento possa essere pronto per la seduta attualmente fissata per lunedì mattina alle 9.30.
Il ministro Ciriani ha parlato del nuovo emendamento. "Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo che peraltro la commissione ha già visto. Non si tratta di aggiungere argomenti nuovi, ma di correggere le coperture di un testo che la commissione ha già visto e ha già subemendato, quindi non si tratta neanche di forzature". Come detto, il nuovo emendamento conterrà misure su Zes, Transizione 5.0 e costi delle opere pubbliche, con coperture alternative.Palazzo Chigi abbiamo discusso, abbiamo riflettuto e alla fine si è condiviso con tutti i leader e con il ministro Giorgetti, naturalmente, che è meglio chiudere già nella legge di Bilancio questo argomento, visto che si tratta soltanto, tra virgolette, di correggere le coperture e trovare le coperture alternative, ma il tema era già stato illustrato. Quindi questa è la maniera più semplice, più diretta e forse più corretta", ha affermato Ciriani. Non si andrà ancora a incidere sulle banche: "Sarà all'interno dei piani Inps e della rimodulazione di alcuni investimenti, però adesso tecnicamente arriverà il testo", ha aggiunto.