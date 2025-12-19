Concluso il vertice di governo a Palazzo Chigi, slitta l'arrivo della Manovra in Parlamento

Il ministro Ciriani ha parlato del nuovo emendamento. "Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo che peraltro la commissione ha già visto. Non si tratta di aggiungere argomenti nuovi, ma di correggere le coperture di un testo che la commissione ha già visto e ha già subemendato, quindi non si tratta neanche di forzature". Come detto, il nuovo emendamento conterrà misure su Zes, Transizione 5.0 e costi delle opere pubbliche, con coperture alternative.Palazzo Chigi abbiamo discusso, abbiamo riflettuto e alla fine si è condiviso con tutti i leader e con il ministro Giorgetti, naturalmente, che è meglio chiudere già nella legge di Bilancio questo argomento, visto che si tratta soltanto, tra virgolette, di correggere le coperture e trovare le coperture alternative, ma il tema era già stato illustrato. Quindi questa è la maniera più semplice, più diretta e forse più corretta", ha affermato Ciriani. Non si andrà ancora a incidere sulle banche: "Sarà all'interno dei piani Inps e della rimodulazione di alcuni investimenti, però adesso tecnicamente arriverà il testo", ha aggiunto.