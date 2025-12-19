Logo Tgcom24
Politica
la rabbia sulle pensioni

Schlein: "Meloni faceva la spavalda, ma ieri notte si è rotta la maggioranza"

19 Dic 2025 - 16:41
© Ansa

© Ansa

"E' finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì e se ne dovrebbero occupare e quello che è successo in questi giorni è inaccettabile: solo due giorni fa Giorgia Meloni faceva la spavalda in Aula contro l'opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza". Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein in una conferenza al Senato. "Sulle pensioni - ha aggiunto - si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali del premier. Ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio e stanno ancora litigando".

elly schlein
giorgia meloni