Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju"

Il presidente del Consiglio: "Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente". Il leader M5s: "Chiesi in passato il confronto, non mi sottraggo oggi"

27 Nov 2025 - 20:15
Giorgia Meloni si dice "pronta" a un confronto unico con Elly Schlein e Giuseppe Conte alla manifestazione politica Atreju. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte", dichiara il presidente del Consiglio.

Perché Giorgia Meloni vuole un confronto con Schlein e Conte?

 Il premier ha poi citato due ragioni per volere un confronto a tre coi due leader di opposizione. "La prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo - spiega Meloni -. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi".

Conte a Meloni: "Confronto anche con Schlein? Non mi sottraggo, ci sono"

 "Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no. Ora leggo che il premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io sia Schlein. Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno. Anche in 'trasferta', davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

