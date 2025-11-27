Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju"

"Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no. Ora leggo che il premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io sia Schlein. Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno. Anche in 'trasferta', davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.