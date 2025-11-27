Meloni: "L'ok dell'Ue alla revisione del Pnrr è la conferma del nostro lavoro solido"

Il Consiglio europeo ha dato l'approvazione definitiva alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Un passaggio che, secondo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del governo nell'attuazione del Piano". Il premier sottolinea che la nuova versione del Pnrr mantiene invariata la dotazione finanziaria complessiva, pari a 194,4 miliardi di euro. Un risultato che, spiega, "sottolinea l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici". Meloni aggiunge che questo passo "rafforza la posizione dell'Italia in Europa e dimostra come l'Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell'economia".