Schlein: "Il Pd è primo partito in voti reali, partita alle politiche apertissima"

14 Dic 2025 - 14:28

All'assemblea del Pd a Roma, la segretaria democratica Elly Schlein è ottimista sulle prossime elezioni politiche. "Siamo il primo partito nei voti reali. Non nei sondaggi, nei voti veri. E' la dimostrazione che la partita per le politiche è apertissima", ha affermato Schlein.

