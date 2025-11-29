Ponte sullo Stretto di Messina, Schlein: "Progetto dannoso, il governo si fermi"

"Diciamo al governo di fermarsi su un progetto che il Partito democratico ritiene sbagliato e dannoso sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale sia da quello sociale". Così la segretaria dem Elly Schlein, a Messina, a margine della manifestazione "No Ponte". "Le motivazioni della Corte dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee, sia quelle ambientali sia della direttiva sugli appalti, l'esclusione dell'autorità dei regolazione dei trasporti. Violazioni molto gravi. Si legge in quelle motivazioni che mancavano gli elementi di motivazione sulla salute e sulla sicurezza e che quindi andava anche preventivamente raccolto il parere della Commissione europea. Non è stato fatto", ha concluso Schlein.