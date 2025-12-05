Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé"

Nel corso dell'intervista al Tg La7 il premier Giorgia Meloni ha parlato a tutto campo. A partire dalla politica estera e dalla guerra in Ucraina. La linea del governo sull'Ucraina rimane la stessa. "La linea del governo è chiara: abbiamo sostenuto l'Ucraina per costruire la pace. Non si costruisce con le buone intenzioni ma con la deterrenza, se non avessimo sostenuto l'Ucraina avremmo avuto una nazione invasa e avremmo pagato un prezzo - ha detto -. Oggi ci sono embrioni negoziali grazie al lavoro di sostegno. Quindi la linea del governo deve rimanere la stessa perché vogliamo costruire la pace. L'Italia ha potuto avere in questa questione una postura seria e forte grazie a una maggioranza compatta, io ascolto sempre quello che dicono gli alleati, aiuta a ragionare e prendere decisioni consapevoli", ha precisato rifiutando il dibattito su filorussi e filoucraini: "I fili ce li hanno i burattini, siamo tutti filoitaliani. Come si difende meglio l'interesse degli italiani? Ci riguarda quello che accade in Ucraina, pagheremmo un prezzo alto facendo scelte diverse".