Manovra, dietrofront su riscatto laurea: verso modifiche su finestre

Opposizioni all’attacco - "Questa è l'implosione della maggioranza", così le opposizione a margine dei lavori della commissione Bilancio del Senato sulla manovra. "Presenteranno un nuovo emendamento sostanzialmente azzerato dai problemi politici che sono emersi", ha detto il capogruppo Pd in commissione Daniele Manca, "non c'è più la previdenza complementare, le misure sulla Zes e sul caro-materiali. Praticamente lo svuotano per intero. Non c'è più nè l'emendamento, né la Lega né il governo: questa è la sostanza". "Il ministro Giorgetti è venuto a manovra chiusa con un'altra manovra di 3,5 miliardi. Tutto questo oggi non c'è più", ha sintetizzato la senatrice di Iv Raffaella Paita, per la quale "il diktat della Lega - il suo stesso partito - sulla previdenza ha fatto sì che gli obblighi che avevano preso nei confronti degli imprenditori con Industria 5.0 non ci sono più. Non esiste più l'emendamento Giorgetti, non esiste più la maggioranza. Quando accade un fatto simile, che per contrasti interni salta tutto, significa che c'è un problema grosso. Se Giorgetti avesse un po' di dignità si dimetterebbe domattina". "Non abbiamo posto il tema sui subemendamenti, non occuperemo Aule, però vogliamo vedere il testo", ha concluso il capogruppo M5s in Senato Stefano Patuanelli.