Meloni: "Le novità sul riscatto della laurea varranno solo per il futuro"

La Lega ha depositato il sub-emendamento al maxi-emendamento del governo alla Manovra per lo stop all'aumento dell'età pensionabile. Lo ha confermato il senatore della Lega, Claudio Borghi. Il sub-emendamento, ha spiegato Borghi, "cancella la parte sulle pensioni, quella relativa sia alle finestre che al riscatto e lo sostituisce nella copertura, che noi abbiamo individuato nell'Irap sulle banche, specificando però che si tratta di una clausola di salvaguardia".